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Kayserispor - Hatayspor (CANLI SKOR) Kayseri'de önemli karşılaşma

SPOR
Giriş Tarihi: 04.02.2022 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022
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Kayserispor - Hatayspor CANLI SKOR Kayseri’de önemli karşılaşma

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 24'üncü haftasında Yukatel Kayserispor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelede her iki takım da galibiyet hedefliyor. İşte maçın 11'leri... Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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