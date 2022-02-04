2022 Kış Olimpiyatları hangi kanalda? Kış Olimpiyatları nasıl izlenir?
2022 Kış Olimpiyatları hangi kanalda, ne zaman? Kış Olimpiyatları nasıl izlenir? Kış aylarında düzenlenen ve kış sporlarına yönelik olarak yapılan Kış Olimpiyatları başlıyor. Bu olimpiyatları izlemek isteyenler Kış Olimpiyatları hangi kanalda sorusuna cevap arıyor.
Kış Olimpiyatları 2022 hangi kanalda? Kış Olimpiyatları ne zaman? Kış Olimpiyatları nasıl izlenir? Bu yıl Çin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları için geri sayım sürüyor. Spor severler bu olimpiyatları izlemek istiyor.
KIŞ OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA?
2022 Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat'ta düzenlenecek. Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'nda 15 dalda 90'dan fazla ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu yarışacak.
Salon buz müsabakaları Pekin merkezinde, alp disiplini kayağı ile kızak müsabakaları merkeze 75 kilometre uzaklıktaki Yançing ilçesinde ve diğer kayak, snowboard ve kayakla atlama müsabakaları ise komşu Hıbey eyaletine bağlı Cangciakou şehrinde yapılacak.
90 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun 4-20 Şubat tarihleri arasında mücadele edeceği kış olimpiyatları, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve trtspor.com.tr'den canlı yayınla sporseverlerle buluşacak.
TRT, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en prestijli spor organizasyonlarını ekranlara getirmeye devam ediyor. Heyecanla beklenen Pekin 2022 Kış Olimpiyatları 4 Şubat'tan 20 Şubat tarihine kadar canlı yayınla TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve trtspor.com.tr'den izlenebilecek.
Spor dalında 7 sporcumuzun Türkiye'yi temsil edeceği organizasyon D -Smart'ın 75. kanalında yayın yapan Eurosport ile 76. kanalında ekranlara gelen Eurosport 2 kanallarında daizleyicilerle buluşacak.
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