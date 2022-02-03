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Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis ilk antremanına çıktı

SPOR
Giriş Tarihi: 03.02.2022
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Galatasaray’ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis ilk antremanına çıktı

Galatasaray ligin 24.haftasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklıklarını sürdürürken kampa yeni katılan Fransız golcü Bafetimbi Gomis takımla çalışmalara başladı. Gomis takımla antremanın ardından spor salonunda kendine özel program uyguladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı iki antrenmanla devam etti. Kampa dün katılan Fransız golcü Bafetimbi Gomis ise takımla çalışmalara başladı.

Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, her iki çalışmayı da otelin spor salonlarında gerçekleştirdi.

Sabah antrenmanında koruma amaçlı egzersizler üzerine yoğunlaşıldı. Öğleden sonraki çalışma ise mobilite egzersizleri ağırlıklıydı. Kampa dün katılan Bafetimbi Gomis, takım ile çalışmalara başladı. Ayrıca spor salonunda özel program uyguladı. İzolasyon süreci tamamlanan Sacha Boey de kampa katıldı. Milli takım kampındaki Mostafa Mohamed, tedavileri süren Fernando Muslera ile Mbaye Diagne ise antrenmanlarda yer almadı.

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