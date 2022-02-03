Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis ilk antremanına çıktı
Galatasaray ligin 24.haftasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklıklarını sürdürürken kampa yeni katılan Fransız golcü Bafetimbi Gomis takımla çalışmalara başladı. Gomis takımla antremanın ardından spor salonunda kendine özel program uyguladı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı iki antrenmanla devam etti. Kampa dün katılan Fransız golcü Bafetimbi Gomis ise takımla çalışmalara başladı.
Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, her iki çalışmayı da otelin spor salonlarında gerçekleştirdi.
Sabah antrenmanında koruma amaçlı egzersizler üzerine yoğunlaşıldı. Öğleden sonraki çalışma ise mobilite egzersizleri ağırlıklıydı. Kampa dün katılan Bafetimbi Gomis, takım ile çalışmalara başladı. Ayrıca spor salonunda özel program uyguladı. İzolasyon süreci tamamlanan Sacha Boey de kampa katıldı. Milli takım kampındaki Mostafa Mohamed, tedavileri süren Fernando Muslera ile Mbaye Diagne ise antrenmanlarda yer almadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Regaip Kandili sözleri ve mesajları 2022: Dualı, hadisli, en güzel, kısa, uzun 2022 Regaip Kandili mesajları ve sözleri...
- İkinci el araba için kritik tarih! Fiyatlar tepetaklak, yüzde 50 oranında düşüş! SEAT, KİA, Dacia birçok markada...
- Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç TL oldu?
- Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil uzatıldı mı? 7 Şubat'ta okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim bitti mi?
- Regaip Kandili namazı ne zaman kılınır? Regaip Kandili camiye ne zaman, saat kaçta gidilir? Diyanet ile Regaip namaz saati...
- CTE personel alımı başladı mı, ne zaman? CTE personel alımı başvuru şartları neler? İşte o detaylar...
- Pandemi 4. faz ödemeleri başladı mı, var mı? 1100 TL yardım ödemesi olacak mı? e-Devlet başvuru...
- ASDEP personel alımı sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? 2022 ASDEP sonuçları sorgulama...
- AUZEF telafi sınavı ne zaman? AUZEF telafi sınavı nasıl, yüz yüze mi olacak?
- Regaip Kandili'nde okunacak dualar nelerdir? Regaip Kandili'nde hangi dualar okunur?
- Bu akşam Survivor var mı? 3 Şubat Perşembe Tv8 yayın akışında neler var? Survivor yeni bölüm ne zaman?
- Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor GS maçı hangi kanalda?