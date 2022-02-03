03 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Süper Lig'de 24. hafta şöleni! İşte program

Süper Lig'de 24. hafta şöleni! İşte program

SPOR
Giriş Tarihi: 03.02.2022
ABONE OL
Süper Lig’de 24. hafta şöleni! İşte program

Süper Lig verilen aranın ardından 24. hafta maçları ile yeniden başlıyor. Yeni hafta yarın akşam oynanacak olan Konyaspor-Giresunspor ve Kayserispor-Hatayspor maçları ile start alacak. İşte Süper Lig'de 24. haftanın programı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA