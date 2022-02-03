Erick Pulgar kimdir, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar kimdir?
Erick Pulgar kimdir, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar kimdir? Sarı kırmızılı ekip, Şilili ön libero Erick Pulgar'ı kadrosuna kattı. Fiorentina kulübünden satın alma opsiyonuyla kiralanan 28 yaşındaki futbolcu için herhangi bir kiralama ücreti ödenmeyecek.
Erick Pulgar kimdir, kaç yaşında? Devre arası transferleriyle kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Fiorentina kulübünden Erick Pulgar'ı transfer etti. Sezon sonuna kadar kiralanan Pulgar'ın kariyeri de merak konusu oldu. Peki; Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar kimdir?
ERİCK PULGAR KİMDİR?
15 Ocak 1994 tarihinde Şili'nin Antofagasta kentinde dünyaya geldi. 28 yaşındadır ve merkez orta saha ile önlibero hattında oynayabilmektedir. Akranlarının futbola ilgisinden ötürü küçük yaşlardan itibaren tüm dünyayı kasıp kavuran bu Spor dalına merak sardı. Uzun boyu ve güçlü yapısıyla arkadaşları arasından kolaylıkla sıyrılan Pulgar, ilk etapta ülkenin amatör takımlarında mücadele etti.
Çocuk yaşta Miramar Sur Este'de oynadı. Buradaki performansı onu doğduğu kentin en büyük takımına; yani Antofagasta'ya taşıdı. İlk kez bu takımda profesyonel olduğunda henüz 19 yaşındaydı. 4 yıl süreyle Antofagasta'da kaldıktan sonra ülkenin lokomotif kulüplerinden Universidad Catolica'ya bedelsiz olarak transfer oldu. 9 yıllık profesyonel futbol hayatının en çarpıcı başarısını da bu yıllarda elde etti.
2015'te kariyerinin ilk büyük transferini Bologna'ya geçerek gerçekleştirdi. O dönemde Bologna, 2 milyon 280 bin Euro ödeme yaparak gelecek vadeden oyuncuyu kadrosuna kattı. Pulgar da, bu transferden sadece 1 yıl sonra eşine az rastlanır bir başarıya imza attı.
2019-20 sezonu öncesinde 12.3 milyon Euro bonservisle Bologna'dan Fiorentina'ya Transfer olan Eric Pulgar 3.5 sezonda Mor Menekşeler ile 82 resmi maça çıkarken; 8 gol, 12 asistle 20 gole direkt katkı verdi.
Bu sezon ise 6'sı Serie A, 2'si İtalya Kupası'nda olmak üzere 8 maça çıkan Erick Pulgar'ın 1 asisti bulunuyor.
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