Erick Pulgar kimdir, kaç yaşında? Galatasaray’ın yeni transferi Erick Pulgar kimdir?

2015'te kariyerinin ilk büyük transferini Bologna'ya geçerek gerçekleştirdi. O dönemde Bologna, 2 milyon 280 bin Euro ödeme yaparak gelecek vadeden oyuncuyu kadrosuna kattı. Pulgar da, bu transferden sadece 1 yıl sonra eşine az rastlanır bir başarıya imza attı.

2019-20 sezonu öncesinde 12.3 milyon Euro bonservisle Bologna'dan Fiorentina'ya Transfer olan Eric Pulgar 3.5 sezonda Mor Menekşeler ile 82 resmi maça çıkarken; 8 gol, 12 asistle 20 gole direkt katkı verdi.

Bu sezon ise 6'sı Serie A, 2'si İtalya Kupası'nda olmak üzere 8 maça çıkan Erick Pulgar'ın 1 asisti bulunuyor.