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Serdar Aziz Galatasaray'a geri mi dönüyor? Menajerinden flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 02.02.2022 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022
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Serdar Aziz Galatasaray’a geri mi dönüyor? Menajerinden flaş açıklama

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı Kırmızılıların gündemine gelen Serdar Aziz konusunda menajerinden açıklama geldi. İşte detaylar...

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