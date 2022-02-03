03 Şubat 2022, Perşembe
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Süper Lig'de 24. hafta hakemleri açıklandı!

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Giriş Tarihi: 03.02.2022
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Süper Lig’de 24. hafta hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de futbol heyecanı 24. hafta ile kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, haftanın programının ardından maçlarda görev alacak hakemleri de açıkladı. İşte Süper Lig'in 24. haftasındaki maçların hakemleri.

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