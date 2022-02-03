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Galatasaray alt yapısında Beknaz Almazbekov fırtınası

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Giriş Tarihi: 03.02.2022
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Galatasaray alt yapısında Beknaz Almazbekov fırtınası

Galatasaray alt yapısının yeni keşiflerinden Beknaz Almazbekov Galatasaray U17 takımının Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçta iki gol birden attı. Sezonun ilk yarısında deplasmanda da Beknaz Fenerbahçe'ye iki gol birden atmıştı.

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