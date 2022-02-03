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Galatasaray eski oyuncusu Semih Kaya'yı yeniden kadrosuna kattı

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Giriş Tarihi: 03.02.2022
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Galatasaray eski oyuncusu Semih Kaya’yı yeniden kadrosuna kattı

Galatasaray'da devre arası transferleri devam ediyor. Gomis, Pena ve Pulgar'ı kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılılar, altyapısından yetişen eski futbolcusu Semih Kaya ile de sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardı.

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