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Son dakika: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

SPOR
Giriş Tarihi: 03.02.2022 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022
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Son dakika: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada "Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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