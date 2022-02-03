Beşiktaş Gedson Fernandes transferinin detaylarını açıkladı! İşte ödenecek bonservis bedeli...
Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan açıklamada Portekizli futbolcu Gedson Fernandes için Benfica Kulübüne 6 milyon avro ödeneceğini duyuruldu. Siyah beyazlılar genç oyuncu ile 4+1 yıllık sözleşme yapılacağını ve Gedson'un sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'da forma giyeceğini de paylaştı.
Beşiktaş Kulübü, 1 Temmuz'dan başlamak üzere 4+1 yıllık anlaşmaya vardığı yeni transferi Portekizli futbolcu Gedson Fernandes için Benfica Kulübüne 6 milyon avro ödeneceğini açıkladı.
6 MİLYON EURO ÖDENECEK
Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Benfica Kulübüne 6 milyon avro transfer bedeli ödenecektir." denildi.
5 YILLIK SÖZLEŞME
23 yaşındaki oyuncuyla 1 Temmuz'dan başlamak üzere 4+1 yıllık anlaşmaya varıldığı kaydedildi.
SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 50 PAY
Öte yandan, oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda elde edilecek gelirin yarısının Benfica'ya verileceği aktarıldı.
ÇAYKUR RİZESPOR'DA FORMA GİYECEK
Gedson Fernandes, gün içinde 2021-2022 sezonunun kalan bölümünde kiralık olarak formasını giyeceği Çaykur Rizespor ile sözleşme imzalamıştı.
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