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Beşiktaş Gedson Fernandes transferinin detaylarını açıkladı! İşte ödenecek bonservis bedeli...

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Giriş Tarihi: 03.02.2022 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022
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Beşiktaş Gedson Fernandes transferinin detaylarını açıkladı! İşte ödenecek bonservis bedeli...

Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan açıklamada Portekizli futbolcu Gedson Fernandes için Benfica Kulübüne 6 milyon avro ödeneceğini duyuruldu. Siyah beyazlılar genç oyuncu ile 4+1 yıllık sözleşme yapılacağını ve Gedson'un sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'da forma giyeceğini de paylaştı.

Beşiktaş Kulübü, 1 Temmuz'dan başlamak üzere 4+1 yıllık anlaşmaya vardığı yeni transferi Portekizli futbolcu Gedson Fernandes için Benfica Kulübüne 6 milyon avro ödeneceğini açıkladı.

6 MİLYON EURO ÖDENECEK

Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Benfica Kulübüne 6 milyon avro transfer bedeli ödenecektir." denildi.

5 YILLIK SÖZLEŞME

23 yaşındaki oyuncuyla 1 Temmuz'dan başlamak üzere 4+1 yıllık anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 50 PAY

Öte yandan, oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda elde edilecek gelirin yarısının Benfica'ya verileceği aktarıldı.

ÇAYKUR RİZESPOR'DA FORMA GİYECEK

Gedson Fernandes, gün içinde 2021-2022 sezonunun kalan bölümünde kiralık olarak formasını giyeceği Çaykur Rizespor ile sözleşme imzalamıştı.

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