Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor GS maçı hangi kanalda?

İki takım arasındaki 10 maçın 4'ünü Sarı Kırmızılılar kazanırken, 5'ini Alanya galibiyetle tamamladı. Bir maç da 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Şimdiye kadar ki en farklı skor 6-0 olurken, Alanya; Temmuz 2020'de 4-1'lik galibiyet almasını bilmişti. 2021'de oynanan müsabakayı da Alanyaspor, deplasmanda olmasına karşın 1-0 kazandı.

MAÇ PROGRAMI

4 Şubat Cuma

20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır

20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Kadir Sağlam

5 Şubat Cumartesi

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu