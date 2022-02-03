Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor GS maçı hangi kanalda?
Alanyaspor GS maçı hangi kanalda? Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'de istediği puanları elde edemeyen sarı kırmızılı ekip zorlu Alanyaspor deplasmanında 3 puan arayacak. Galatasaray'ın yeni transferlerinin nasıl bir performans sergileyeceğ ise merak ediliyor. Alanyaspor ise ligde 3. sırada bulunuyor. Peki; Alanyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Alanyaspor Galatasaray maçının sonucu merakla bekleniyor. Ligde 15. sıraya kadar gerileyen Galatasaray zorlu Alanyaspor deplasmanından 3 puanla ayrılmaya çalışacak. Peki; Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Alanyaspor Galatasaray maçı 6 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ MAÇLAR
Alanyaspor ile Galatasaray, Türk futbol tarihinde ilk kez 2018 yılında kozlarını paylaştı. O dönem Süper Lig'e yeni çıkan Akdeniz temsilcisi; Sarı Kırmızılılara karşı oynadığı deplasmandan 6-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Fakat tabloya bakıldığında Alanyaspor'un üstünlüğü görülüyor.
İki takım arasındaki 10 maçın 4'ünü Sarı Kırmızılılar kazanırken, 5'ini Alanya galibiyetle tamamladı. Bir maç da 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Şimdiye kadar ki en farklı skor 6-0 olurken, Alanya; Temmuz 2020'de 4-1'lik galibiyet almasını bilmişti. 2021'de oynanan müsabakayı da Alanyaspor, deplasmanda olmasına karşın 1-0 kazandı.
MAÇ PROGRAMI
4 Şubat Cuma
20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır
20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Kadir Sağlam
5 Şubat Cumartesi
13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
6 Şubat Pazar
16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: Halil Umut Meler
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Göztepe-Altay: Sarper Barış Saka
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