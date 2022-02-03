Galatasaraylı Omar Elabdellaoui koronavirüse yakalandı
Son dakika spor haberleri... Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor maçı öncesi yapılan test sonuçlarının ardından Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Galatasaray'a Alanyaspor maçı öncesi kötü haber geldi.
Sarı-Kırmızılı ekipte sağ bek Omar Elabdellaoui'nin Koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Alanyaspor maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından futbolcumuz Omar Elabdellaoui'nin test sonucu pozitif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.
Ayrıca, "Testi pozitif çıkan futbolcumuzun karantina ve izolasyon süreçleri başlatılmıştır." denildi.
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