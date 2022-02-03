Galatasaraylı Omar Elabdellaoui koronavirüse yakalandı





Kulüpten yapılan açıklamada, "Alanyaspor maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından futbolcumuz Omar Elabdellaoui'nin test sonucu pozitif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.



Ayrıca, "Testi pozitif çıkan futbolcumuzun karantina ve izolasyon süreçleri başlatılmıştır." denildi.

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