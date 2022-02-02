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Son dakika: Efecan Karaca Fenerbahçe'de! Alanyaspor'un yıldızıyla anlaşma tamam

SPOR
Giriş Tarihi: 02.02.2022 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022
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Son dakika: Efecan Karaca Fenerbahçe’de! Alanyaspor’un yıldızıyla anlaşma tamam

Son dakika spor haberleri... Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, Akdeniz ekibi Alanyaspor'da oynayan tecrübeli futbolcu Efecan Karaca'yı kadrosuna kattı. Sarı Lacivertliler, Alanyaspor ile transfer için anlaşma sağladı.

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