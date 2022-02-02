02 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Gedson Fernandes'i resmen açıkladı! Transfer KAP'a bildirildi

Beşiktaş Gedson Fernandes'i resmen açıkladı! Transfer KAP'a bildirildi

SPOR
Giriş Tarihi: 02.02.2022 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022
ABONE OL
Beşiktaş Gedson Fernandes’i resmen açıkladı! Transfer KAP’a bildirildi

Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan son dakika açıklamasında Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes ve kulübü Benfica ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu. İşte açıklamanın detayları...

Beşiktaş Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes ve kulübü Benfica ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Benfica ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

SEZON SONUNA KADAR RİZE'DE FORMA GİYECEK

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ın transfer ettiği Gedson Fernandes'i sezon sonuna kadar kiraladı. Gedson, Rizespor formasıyla da ilk pozunu verdi.

BEŞİKTAŞ BU PAYLAŞIMLA DUYURDU

GALATASARAY BAŞKANI ELMAS'TAN GEDSON AÇIKLAMASI

Gedson, görüştüğümüz oyunculardan biriydi. Menajerin bize ulaşmasına gerek yok, biz istediğimiz menajere ulaşırız. Gedson, taraftarın çok sevdiği genç bir yıldız adayı fakat bu kadro planlaması ve yabancı kuralında, öncelikli ihtiyacımız olan noktalara yöneldik.

Benfica, iki sezon için bizden 1 milyon avroluk bir kira ücreti istedi. Onun üstüne de 7.5 milyon avroluk bir satın alma opsiyonu istediler. 10 milyon avroluk teklif gelirse, oyuncunun gitme hakkı vardı. Gedson'u isteseydik alırdık. Ama önceliğimiz değildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA