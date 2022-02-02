Beşiktaş Gedson Fernandes’i resmen açıkladı! Transfer KAP’a bildirildi

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GALATASARAY BAŞKANI ELMAS'TAN GEDSON AÇIKLAMASI

Gedson, görüştüğümüz oyunculardan biriydi. Menajerin bize ulaşmasına gerek yok, biz istediğimiz menajere ulaşırız. Gedson, taraftarın çok sevdiği genç bir yıldız adayı fakat bu kadro planlaması ve yabancı kuralında, öncelikli ihtiyacımız olan noktalara yöneldik.

Benfica, iki sezon için bizden 1 milyon avroluk bir kira ücreti istedi. Onun üstüne de 7.5 milyon avroluk bir satın alma opsiyonu istediler. 10 milyon avroluk teklif gelirse, oyuncunun gitme hakkı vardı. Gedson'u isteseydik alırdık. Ama önceliğimiz değildi.