Ozan Tufan'ın İngiltere macerası sona eriyor!
Son dakika Fenerbahçe haberleri bugün... Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanan orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Fenerbahçe'ye dönüyor.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun ikinci yarısında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe 'de çalışmalar sürüyor. Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanan Ozan Tufan, sarı-lacivertli takıma geri dönüyor.
İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda takıma çağrılan milli futbolcu sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak. Watford'un kümede kalması şartıyla bonservisini alma opsiyonu bulunan Ozan Tufan, öğle saatlerinde istanbul'a gelecek.
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