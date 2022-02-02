02 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Ozan Tufan'ın İngiltere macerası sona eriyor!

Ozan Tufan'ın İngiltere macerası sona eriyor!

SPOR
Giriş Tarihi: 02.02.2022
ABONE OL
Ozan Tufan’ın İngiltere macerası sona eriyor!

Son dakika Fenerbahçe haberleri bugün... Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanan orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Fenerbahçe'ye dönüyor.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun ikinci yarısında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe 'de çalışmalar sürüyor. Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanan Ozan Tufan, sarı-lacivertli takıma geri dönüyor.

İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda takıma çağrılan milli futbolcu sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak. Watford'un kümede kalması şartıyla bonservisini alma opsiyonu bulunan Ozan Tufan, öğle saatlerinde istanbul'a gelecek.

Teklifi kabul etti! İşte sözleşmenin detayları TEKLİFİ KABUL ETTİ! İŞTE SÖZLEŞMENİN DETAYLARI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA