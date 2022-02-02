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Fenerbahçe'den Diego Costa'ya teklif! Forvet sorunu yıldızı isimle çözülecek

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Giriş Tarihi: 02.02.2022 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022
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Fenerbahçe’den Diego Costa’ya teklif! Forvet sorunu yıldızı isimle çözülecek

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de İspanyol oyuncu Diego Costa gündeme alındı. Sarı lacivertliler daha önce Antalyaspor'un da yakından ilgilendiği Costa'ya teklif iletti. İşte transferin detayları...

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