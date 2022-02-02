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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz sevinci! 4 kulüp birden istiyor

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Giriş Tarihi: 02.02.2022
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Beşiktaş’ta Rıdvan Yılmaz sevinci! 4 kulüp birden istiyor

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Rıdvan Yılmaz ile Fransa'dan 3, Belçika'dan ise 1 kulüp ilgileniyor. Fransız ekipleri Lyon, Bordeaux ve Metz, sezon sonu için genç oyuncunun durumunu soruştururken, Belçika'dan da Club Brugge'ün Rıdvan'ı gündemine aldığı belirtildi.

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