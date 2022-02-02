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Layvin Kurzawa için hedef Süper Lig

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Giriş Tarihi: 02.02.2022
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Layvin Kurzawa için hedef Süper Lig

Fransız devi PSG, bu sezon şans vermediği Layvin Kurzawa ile yollarını ayırmak adına elinden geleni yaparken birçok yerde kapanan transfer dönemleri nedeniyle kalan tek seçeneğin Türkiye olduğu belirtiliyor.

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