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Rachid Ghezzal Galatasaray'ı açıkladı: Teklif aldım

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Giriş Tarihi: 01.02.2022 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022
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Rachid Ghezzal Galatasaray’ı açıkladı: Teklif aldım

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal, geçen sene kazanılan tüm kupalarda en çok pay sahibi olan oyuncuların başında geldi. Birçok takımdan transfer teklifi aldığı halde Beşiktaş kalmayı tercih eden ünlü oyuncu, Galatasaray'ın kendisine yaptığı teklifi de açıkladı.

Beşiktaş'ın sihirbaz lakaplı yıldızı Rachid Ghezzal, Antalya kampında Fanatik'ten Yakup Çınar'a samimi açıklamalarda bulundu. İşte Rachid Ghezzal'ın çarpıcı sözleri...

SERGEN YALÇIN'LA BÜYÜK BAŞARILAR YAKALADINIZ ANCAK AYRILIK GERÇEKLEŞTİ. SERGEN HOCA İLE İLGİLİ NELER SÖYLEMEK İSTERSİN?
Geçen yıl Sergen Yalçın ve Murat Hoca'nın ekibiyle muhteşem bir sezon geçirdik. Kazanabileceğimiz her şeyi kazandık. Bu sezon ne yazık ki bu sezon zor geçti. Kötü gidişi durdurabilecek reaksiyonu gösteremedik. Türkiye Ligi zor bir lig. İyi gidişat için iyi sonuçlar almak zorundasınız. Maalesef yollar ayrıldı.

ÖNDER HOCA'NIN GELİŞİYLE ALAKALI NE DÜŞÜNÜYORSUN?
Yeni hoca her zaman yeni fikirle, başka bir çalışma tarzı ve farklı bir anlayışla gelir. Bu kötü gidişatı değiştirmek için böyle bir değişiklik belki de gerekiyordu. Biz futbolcular üzerine düşen çok fazla şey var. Sahada oynayan bizleriz. Kazanan kimliğe bürünmek adına böyle bir şey olması gerekiyordu.

SEZON BAŞINDA BEŞİKTAŞ'LA KİRALIK SÖZLEŞMEN BİTMİŞTİ. GALATASARAY İLE İSMİN ÇOK GEÇTİ. GALATASARAY'DAN TEKLİF ALDIN MI?
Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'dan teklif aldım. Futbol bu, futbolda olan şeyler bu teklifler ve görüşmeler. Ama sezonun bittiği dönemde benim aklımda bir çok şey netti. Ben Beşiktaş'ta kariyerime devam etmek istiyordum. Çok şükür ki burada devam ediyorum.

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