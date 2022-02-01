Rachid Ghezzal Galatasaray’ı açıkladı: Teklif aldım

ÖNDER HOCA'NIN GELİŞİYLE ALAKALI NE DÜŞÜNÜYORSUN?

Yeni hoca her zaman yeni fikirle, başka bir çalışma tarzı ve farklı bir anlayışla gelir. Bu kötü gidişatı değiştirmek için böyle bir değişiklik belki de gerekiyordu. Biz futbolcular üzerine düşen çok fazla şey var. Sahada oynayan bizleriz. Kazanan kimliğe bürünmek adına böyle bir şey olması gerekiyordu.