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Ara transfer ne zaman bitiyor? Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitecek?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.02.2022 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022
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Ara transfer ne zaman bitiyor? Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitecek?

Ara transfer ne zaman bitiyor? Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitecek? Süper Lig'de ikinci yarı heyecanı için geri sayım sürüyor. Futbol severler, ara transfer döneminde takımlarına katılan oyuncuları merakla takip ediyor. Bir diğer merak edilen konu ise ara transfer ne zaman bitiyor oldu.

Ara transfer ne zaman bitiyor? Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitecek? Süper Lig'de ikinci yarının başlamasına sayılı süre kaldı. Kadrolarında eksikler bulunan takımlar bu eksikleri gidermek için yeni transferler yapıyor. Peki, ara transfer ne zaman bitiyor?

ARA TRANSFER NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) ara transfer sezonu ile ilgili yapılan açıklamada, başlangıç ve bitiş tarihleri belirlendi.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.

2021-2022 HARCAMA LİMİTLERİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 Sezonu 2. Transfer ve Tescil dönemi Takım Harcama Limitleri'ni açıkladı. TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2021-2022 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri, federasyon tarafından belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilecek.

Buna göre yüzde 25 sapma ile birlikte en yüksek takım harcama limitine sahip takım 667 milyon 775 bin 177 TL'yle Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlileri, 662 milyon 069 bin 594 TL ile Galatasaray ve 552 milyon 298 bin 683 TL tutarla Beşiktaş takip etti. Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor'un ise Takım Harcama Limiti 387 milyon 060 bin 950 TL.

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