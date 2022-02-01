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Galatasaray'da Bafetimbi Gomis heyecanı! Geliş saati belli oldu

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Giriş Tarihi: 01.02.2022 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022
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Galatasaray’da Bafetimbi Gomis heyecanı! Geliş saati belli oldu

Son dakika Galatasaray golcü haberleri bugün... Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak adına anlaşma sağladığı Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in bugün İstanbul'da olması beklenirken geliş saati de belli oldu.

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