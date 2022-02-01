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PSG'ye büyük şok! Kupaya veda etti

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Giriş Tarihi: 01.02.2022
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PSG’ye büyük şok! Kupaya veda etti

Fransa Kupası Son 16 Turu'nda Paris Saint-Germain ile Nice karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0'lık eşitlik ile geçilen maçın penaltı atışları sonucu Nice sahadan 6-5'lik galibiyet ile ayrılarak, PSG'yi kupa dışına itti.

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