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Fenerbahçe Max Meyer'i Midtjylland'a kiraladı

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Giriş Tarihi: 01.02.2022 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022
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Fenerbahçe Max Meyer’i Midtjylland’a kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, Alman futbolcu Max Meyer'in Danimarka ekibi Midtjylland'a kiralandığını duyurdu. Sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Meyer, tüm kulvarlarda çıktığı 12 maçta bir gol kaydetti.

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