Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis İstanbul'da! İşte Gomis'in alacağı ücret...
Galatasaray'ın 3.5 yılın ardından yeniden kadrosuna kattığı Fransız yıldız Bafetimbi Gomis İstanbul'a geldi. Gomis'i taşıyan uçak saat 18.00'de Atatürk Havalimanı'na indi. Fransız yıldız sarı kırmızılı takım ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak için anlaşma sağladığı Fransız golcü Bafetimbi Gomis bugün İstanbul'a geldi.
36 YAŞINDAKİ YILDIZ İSTANBUL'DA
36 yaşındaki golcü oyuncuyu taşıyan uçak, saat 18:00 sularında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
İŞTE SÖZLEŞME DETAYLARI
Gomis 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Fransız golcü, Galatasaray'dan ligin kalan bölümü için 650 bin Euro garanti yıllık ücret alacak. Ayrıca ligin 2. yarısında 10 gol atarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.
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