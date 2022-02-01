Galatasaray’ın yeni transferi Bafetimbi Gomis İstanbul’da! İşte Gomis’in alacağı ücret...

İŞTE SÖZLEŞME DETAYLARI

Gomis 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Fransız golcü, Galatasaray'dan ligin kalan bölümü için 650 bin Euro garanti yıllık ücret alacak. Ayrıca ligin 2. yarısında 10 gol atarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.