Galatasaray’ın Alanyaspor kadrosu belli oldu! Yeni kaleci Inaki Pena listede mi?

MUSLERA, MOHAMED, DİAGNE VE FEGHOULİ ANTRENMANA KATILMADI

Tedavisi tamamlanan Alpaslan Öztürk, antrenmanın ilk bölümünde takımla beraber çalıştı, ardından takımdan ayrı özel bir program uyguladı. Cicaldau da özel bireysel programla çalıştı. Milli takım kampındaki Mostafa Mohamed, tedavileri süren Fernando Muslera ile Mbaye Diagne ve izinli olan Sofiane Feghouli antrenmana katılmadı.