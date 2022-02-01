Galatasaray'ın Alanyaspor kadrosu belli oldu! Yeni kaleci Inaki Pena listede mi?
Galatasaray'ın Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılı camiada gözlerin çevrildiği isim yeni transfer kaleci Inaki Pena oldu.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas, baskı ve şut çalışması gerçekleştirildi. Antrenman gruplar halinde yapılan taktik çalışma ile tamamlandı.
MUSLERA, MOHAMED, DİAGNE VE FEGHOULİ ANTRENMANA KATILMADI
Tedavisi tamamlanan Alpaslan Öztürk, antrenmanın ilk bölümünde takımla beraber çalıştı, ardından takımdan ayrı özel bir program uyguladı. Cicaldau da özel bireysel programla çalıştı. Milli takım kampındaki Mostafa Mohamed, tedavileri süren Fernando Muslera ile Mbaye Diagne ve izinli olan Sofiane Feghouli antrenmana katılmadı.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu
Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick Van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Inaki Pena, Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Berk Balaban.
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