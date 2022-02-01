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Galatasaray taraftarından Gedson Fernandes hamlesi! Türkiye gündemine oturdu

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Giriş Tarihi: 01.02.2022 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022
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Galatasaray taraftarından Gedson Fernandes hamlesi! Türkiye gündemine oturdu

Galatasaray'da transfer çalışmaları hızla sürerken sarı kırmızılı taraftarlar Gedson Fernandes transferi için sosyal medyada kampanya başlattı. Sarı kırmızılı taraftarlar Gedson transferi için #GedsonuGetirElmas etiketiyle Başkan Burak Elmas'a seslendi. İşte detaylar...

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