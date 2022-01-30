Son dakika: Batefimbi Gomis yeniden Galatasaray'da! 1.5 yıllık anlaşma yapıldı
Son dakika spor haberleri... Ligde tarihinin en kötü performansını göstererek küme düşme hattının yalnızca 3 puan üstünde bulunan Galatasaray, transferde atağa kalktı. Sarı Kırmızılılar eski golcüsü Batefimbi Gomis ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. İşte detaylar...
Galatasaray eski futbolcusu Fransız golcü Bafetimbi Gomis'i kadrosuna kattı. Sarı Kırmızılıların Gomis ile 1.5 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.
Galatasaray eski futbolcusu Bafetimbi Gomis'i kadrosuna kattı. Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'de oynayan Gomis serbest statüde bulunuyordu.
Sarı Kırmızılıların Fransız futbolcu ile performansa dayalı opsiyonlu 1.5 yıllık anlaşma yapıldığı ifade edildi.
2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis, 42 resmi maçta görev aldı ve rakip fileleri 32 kez havalandırdı. Gomis, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de 29 gol atarak gol kralı oldu.
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