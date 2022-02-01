Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu! Jesse Sekidika Eyüpspor’a kiralandı

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Pena ve Gomis'i İstanbul'a getiren sarı-kırmızılılar, takımdaki bazı oyuncularla da yollarını ayırmaya başladı.

Bu kapsamda Nijeryalı kanat oyuncusu Jesse Sekidika, satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar Eyüprspor'a kiralandı. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın satın alma opsiyonlu geçici transferi için Eyüpspor Kulübü ile 2021-2022 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.