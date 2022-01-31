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Son dakika: Newcastle United Matt Targett ile anlaştı

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Giriş Tarihi: 31.01.2022 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022
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Son dakika: Newcastle United Matt Targett ile anlaştı

Son dakika... Newcastle United, Aston Villa'dan Matt Targett'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

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