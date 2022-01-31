Transfer sezonu ne zaman, ayın kaçında bitiyor? 2021-2022 sezonu ara transfer ne zaman bitecek?
Transfer sezonu ne zaman, ayın kaçında bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 - 2022 Süper Lig sezonu ara transfer sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Ligde mücadele eden takımların peş peşe transfer haberleri gelirken transfer sezonunun ne zaman biteceği merak ediliyor. İşte, transfer sezonu ne zaman, ayın kaçında bitiyor? 2021-2022 sezonu ara transfer ne zaman bitecek?
Transfer sezonu ne zaman, ayın kaçında bitiyor? 2021-2022 sezonu ara transfer ne zaman bitecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Spor Toto Süper Lig ara transfer sezonu sürüyor. Takımların kadrolarını güçlendirmek ve eksiklerini tamamlamak isteyerek pek çok kulüp ve oyuncu ile görüşmeye devam ediyor. İşte, transfer sezonu ne zaman, ayın kaçında bitiyor? 2021-2022 sezonu ara transfer ne zaman bitecek?
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
Süper Lig ara transfer sezonu bitiş tarihi ve diğer tüm bilgiler şöyle;
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlamıştı. Transfer sezonu 8 Şubat 2022'de sona erecek.
Ligin ilk transfer dönem, 17 Haziran'da başlamış ve 8 Eylül'de sona ermişti.
SÜPER LİG'DE 2. YARI NE ZAMAN BİTECEK?
Ligde ikinci devre 22 Mayıs 2022'de tamamlanacak.
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