Transfer sezonu ne zaman, ayın kaçında bitiyor? 2021-2022 sezonu ara transfer ne zaman bitecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Spor Toto Süper Lig ara transfer sezonu sürüyor. Takımların kadrolarını güçlendirmek ve eksiklerini tamamlamak isteyerek pek çok kulüp ve oyuncu ile görüşmeye devam ediyor. İşte, transfer sezonu ne zaman, ayın kaçında bitiyor? 2021-2022 sezonu ara transfer ne zaman bitecek?