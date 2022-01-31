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PSG'de Kylian Mbappe şoku! İspanyol devine transfer oluyor

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Giriş Tarihi: 31.01.2022 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022
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PSG’de Kylian Mbappe şoku! İspanyol devine transfer oluyor

Fransa'nın ve dünyanın en önde gelen kulüplerinden PSG'de Kylian Mbappe şoku yaşanyor. Fransız yıldız, Real Madrid'in transfer teklifini kabul etti ve yeni sezonla birlikte İspanyol devinin formasını giyecek.

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