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Kalp krizi geçiren Christian Eriksen futbola geri döndü! İşte yeni takımı

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Giriş Tarihi: 31.01.2022 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022
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Kalp krizi geçiren Christian Eriksen futbola geri döndü! İşte yeni takımı

Christian Eriksen, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Danimarka-Finlandiya karşılaşmasında kalp krizi geçirerek bir süre futboldan uzak kalmıştı. Inter'den ayrılan Eriksen'in yeni takımı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford oldu.

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