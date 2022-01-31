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Galatasaray Semih Kaya'yı transfer ediyor! Resmi açıklama geldi

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SÜLEYMAN YILDIRMAZ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2022 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022
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Galatasaray Semih Kaya’yı transfer ediyor! Resmi açıklama geldi

Süper Lig'de beklenen performansın uzağında kalan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Devre arası transfer döneminde resmi olarak bir futbolcu ile anlaşmayan sarı kırmızılılar için yeni bir iddia ortaya atıldı.

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