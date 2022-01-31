Galatasaray transferde sıcak saatler yaşıyor! Luis Campos ipleri eline aldı

İLK İCRAAT LUYINDAMA

Portekizli Luis Campos transferde ilk hamlesini Christian Luyindama ile yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Luyindama için Portekiz'den Porto ve Belçika'dan Antwerp'le yaptığı görüşmeleri sonuçlandıramadı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, devreye giren Campos Al-Taawon'u çalıştıran vatandaşı Portekizli teknik direktör Jose Gomes'le iletişime geçti ve Luyindama'yı önerdi. Kongolu stoper bu hamle sayesinde satın alma opsiyonuyla Suudi Arabistan ekibine kiralandı.