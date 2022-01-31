31 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray transferde sıcak saatler yaşıyor! Luis Campos ipleri eline aldı

Galatasaray transferde sıcak saatler yaşıyor! Luis Campos ipleri eline aldı

SPOR
SÜLEYMAN YILDIRMAZ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2022 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022
ABONE OL
Galatasaray transferde sıcak saatler yaşıyor! Luis Campos ipleri eline aldı

Süper Lig'de kötü günler geçiren Galatasaray devre arası transfer döneminde düğmeye bastı. Başkan Burak Elmas'ın Luis Campos ile anlaşmasının ardından ipleri eline alan Porketizli futbol adamı sarı kırmızılı takımdaki ilk icraatını gerçekleştirdi. Galatasaray'da yaşanan sıcak gelişlemeleri Ahaber.com.tr editörü Süleyman Yıldırmaz derledi.

Süper Lig'de kötü günler geçiren Galatasaray devre arası transfer döneminde düğmeye bastı. Teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından İspanyol teknik adam Domenec Torrent'in takımın başına geçmesiyle transferde yeni yol haritası çizildi.

LUİS CAMPOS İPLERİ ELİNE ALDI

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Portekizli futbol insanı Luis Campos ile anlaşmaya varıldığını açıklamasının ardından transfer çalışmaları hız kazandı.

İLK İCRAAT LUYINDAMA

Portekizli Luis Campos transferde ilk hamlesini Christian Luyindama ile yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Luyindama için Portekiz'den Porto ve Belçika'dan Antwerp'le yaptığı görüşmeleri sonuçlandıramadı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, devreye giren Campos Al-Taawon'u çalıştıran vatandaşı Portekizli teknik direktör Jose Gomes'le iletişime geçti ve Luyindama'yı önerdi. Kongolu stoper bu hamle sayesinde satın alma opsiyonuyla Suudi Arabistan ekibine kiralandı.

GOMİS TRANSFERİ BİTTİ

Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal ile olan sözleşmesini fesheden 36 yaşındaki Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis yapılan görüşmelerin ardından tekrar Galatasaray ile anlaşma sağladı.

YENİ KALECİ BARCELONA'DAN

Süper Lig'de Sivasspor ile oynanan maçta sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalan Muslera'nın yerine yeni kaleci İspanya'dan geldi. Muslera'nın yokluğunda İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ten bekleneni alamayan Okan Kocuk'u da Giresunspor'dan geri alamayan sarı kırmızılılar, eldivenleri Barcelona B'nin 22 yaşındaki file bekçisi Inaki Pena'ya teslim ediyor.

İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna katmak için anlaşmaya vardığı Inaki Pena akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

ORTA SAHAYA ŞİLİLİ DİNAMO

İspanyol teknik adamın ısrarlı '6 numara' isteği sonrası harekete geçen Galatasaray, İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'da forma giyen Erick Pulgar'ı gözüne kestirdi.

Campos'un bu transfer için girişimlerini sürdürdüğü ve transferi bitirmesinde önemli rol oynadığı iddia edildi. Pulgar'ı Fransa'nın güçlü takımlarından Marsilya'da renklerine bağlamak istiyordu.

KAP AÇIKLAMASI BUGÜN

Transferde sıcak saatler yaşayan Galatasaray'ın bugün bu transferleri KAP'a bildirmesi bekleniyor.

Süleyman Yıldırmaz / Ahaber.com.tr

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA