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Antalyaspor'dan ses getiren hamle! Diego Costa'ya flaş teklif

SPOR
Giriş Tarihi: 31.01.2022
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Antalyaspor’dan ses getiren hamle! Diego Costa’ya flaş teklif

Düşme potasından kurtulmak adına atağa kalkan Antalyaspor’dan yılın bombası gelebilir. Kırmızı-Beyazlılar, Diego Costa’ya 6 ay için 1.2 milyon Euro’luk bir teklif yaptı. Yıldız oyuncunun çok sayıda talibi var.

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