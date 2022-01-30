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Galatasaray'ın yeni kalecisi Inaki Pena İstanbul'a geldi

SPOR
Giriş Tarihi: 31.01.2022 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022
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Galatasaray’ın yeni kalecisi Inaki Pena İstanbul’a geldi

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın Barcelona B takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Inaki Pena, geç saatlerde İstanbul'a geldi.

Galatasaray'da devre arası transfer döneminde çalışmalar devam ediyor. Bafetimbi Gomis ile 1.5 yıllık anlaşmaya varan sarı-kırmızılı ekip, kaleci transferini de bitirdi.

Muslera'nın yokluğunda İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ten beklediği verimi alamayan Galatasaray, eldivenleri Barcelona B'nin 22 yaşındaki file bekçisi Inaki Pena'ya teslim etmeye hazırlanıyor.

İspanyol file bekçisini taşıyan uçak, gece 23.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Galatasaray'ın Pena'yı sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralaması bekleniyor.

PULGAR İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Sarı-kırmızılı ekipte, takviye çalışmaları Pena ve Gomis ile sınırlı kalmayacak. Galatasaray yönetimi, Fiorentina'nın Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ı da kadrosuna katmak istiyor. Pulgar için temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar, oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmayı düşünüyor.

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