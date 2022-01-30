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Son dakika: Medvedev karşısında 2-0 geriden gelen Nadal şampiyon oldu

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Giriş Tarihi: 30.01.2022 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022
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Son dakika: Medvedev karşısında 2-0 geriden gelen Nadal şampiyon oldu

Son dakika haberleri... Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Rus Daniil Medvedev'i 3-2 yenen İspanyol Rafael Nadal, 2. kez şampiyon oldu. Şampiyon Rafael Nadal, tek erkeklerde 21 kez ile en fazla Grand Slam kazanan tenisçi oldu.

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