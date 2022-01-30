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Galatasaray'da Christian Luyindama ile yollar ayrıldı! Lisansı iptal edildi

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Giriş Tarihi: 30.01.2022 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022
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Galatasaray’da Christian Luyindama ile yollar ayrıldı! Lisansı iptal edildi

Son dakika haberine göre: Süper Lig'de kötü günler geçiren Galatasaray devre arası transfer döneminde sıcak saatler yaşıyor. Sarı kırmızılılar, Christian Luyindama'nın Suudi Arabistan'a transfer olacağını TFF'ye bildirdi.

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