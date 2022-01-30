30 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'ın gözdesini Başakşehir kaptı!

Galatasaray'ın gözdesini Başakşehir kaptı!

SPOR
Giriş Tarihi: 30.01.2022
ABONE OL
Galatasaray’ın gözdesini Başakşehir kaptı!

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın nihayete ermek için çaba sarf ettiği futbolcuyu Başakşehir kadrosuna kattı. Edin Visca'yı Trabzonspor'a yollayan İstanbul ekibi, bir dönem adı Galatasaray ile de anılan yıldız futbolcuyla anlaşmaya vardı. İşte tüm detaylar...

Süper Lig'de Emre Belözoğlu geldikten sonra çıkışa geçen Medipol Başakşehir, bir dönem adı Galatasaray ile de anılan yıldız futbolcuyla anlaşmaya vardı. İstanbul ekibi devre arasındaki 4. transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Aykut Kocaman'dan sonra Başakşehir'in başına geçen Emre Belözoğlu, takımı başında Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Medipol Başakşehir, topladığı 34 puanla lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde 8. sırada yer alıyor.

Bozbaykuşlar, devre arası transfer döneminde Serdar Gürler, Emre Çolak ve Salih Uçan'ı kadrosuna kattı.

Medipol Başakşehir ara transfer döneminde bir hamle daha gerçekleştirmek üzere.

İstanbul ekibi, Edin Visca'nın ayrılığını yıldız futbolcuyla dolduruyor.

Başakşehir, Aston Villa forması giyen ve bir dönem adı Galatasaray ile de anılan Mısırlı yıldız Trezeguet'yi renklerine bağlıyor.

BAŞKAN TRANSFERİ RESMEN AÇIKLADI

NTV Spor'a konuşan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Trezeguet'nin kiralık transferi konusunda Aston Villa ile anlaştık. Yakın zamanda takıma katılacak." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA