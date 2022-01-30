Galatasaray’ın gözdesini Başakşehir kaptı!

Süper Lig'de Emre Belözoğlu geldikten sonra çıkışa geçen Medipol Başakşehir, bir dönem adı Galatasaray ile de anılan yıldız futbolcuyla anlaşmaya vardı. İstanbul ekibi devre arasındaki 4. transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.