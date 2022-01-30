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Galatasaray Nef'te 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Giriş Tarihi: 30.01.2022 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022
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Galatasaray Nef’te 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımında 8 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sarı-kırmızılıların, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacağı MHP Riesen maçı 14 Mart Pazartesi gününe ertelendi.

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