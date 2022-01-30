Anadolu Efes Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Öte yandan zorlu bir deplasmana çıkacak olan Fenerbahçe Beko ise son dönemde yaşadığı sakatlık ve Covid vakaları sebebiyle eksik kadroyla mücadele etmiş ve yine de son 6 maçının 4'ünde kazanmayı başarmıştı. Takımın en önemli isimleri arasında sayılan Jan Vesely ve Nando De Colo, Anadolu Efes mücadelesinde forma giyemeyecek.

Bu dönemde Pierria Henry, Polonara ve Guduric gibi isimlerin ön plana çıktığı Fenerbahçe Beko'da aynı isimlerin Anadolu Efes mücadelesinde de forma giymesi bekleniyor.