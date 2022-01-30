Anadolu Efes Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Anadolu Efes Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Anadolu Efes Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Basketbolda lig heyecanı devam ediyor. Ligin 19. haftasında iki Euroleague temsilcisinin oynayacağı derbi mücadelesi merakla bekleniyor. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Anadolu Efes Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Anadolu Efes FEnerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Ligde 19. hafta mücadelesinde heyecan doruk noktasında. Derbi mücadelesinde iki Euroleague temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadelenin başlama saati ise merak ediliyor. Peki; Anadolu Efes Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
ANADOLU EFES FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki mücadele 30 Ocak Pazar (bugün) saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2 kanalından canlı yayınlanacak.
MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR
ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko 15 galibiyet ve 3 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.
Ligde bir maçı eksik olan Anadolu Efes ise 13 galibiyet ve 4 yenilgiyle beşinci sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe Beko, 90-68'lik skorla kazanmıştı.
Öte yandan zorlu bir deplasmana çıkacak olan Fenerbahçe Beko ise son dönemde yaşadığı sakatlık ve Covid vakaları sebebiyle eksik kadroyla mücadele etmiş ve yine de son 6 maçının 4'ünde kazanmayı başarmıştı. Takımın en önemli isimleri arasında sayılan Jan Vesely ve Nando De Colo, Anadolu Efes mücadelesinde forma giyemeyecek.
Bu dönemde Pierria Henry, Polonara ve Guduric gibi isimlerin ön plana çıktığı Fenerbahçe Beko'da aynı isimlerin Anadolu Efes mücadelesinde de forma giymesi bekleniyor.
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