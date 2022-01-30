DeAndre Yedlin’den samimi açıklamalar: Kur’an-ı Kerim okuyorum

FATİH TERİM: HÜCUM ETTİĞİ ZAMAN İYİ

DeAndre Yedlin'i Galatasaray'a transfer eden Fatih Terim: "DeAndre iyi bir çocuktur. Hücumcu bir bek gibi oynadığı zaman iyi oynuyor. Ona sürekli 'Haydi DeAndre! Hücum, hücum hücum!' diye bağırıyorum. Bazen hücume diyor. Bazen olduğu yerde kalıyor. Onu İngiltere'de fark ettim. Ben bir şeyi gördüysem inanırım. Kimsenin sözlerine inanmam. Sağ bek ihtiyacımız vardı, Yedlin'i istedik, o da geldi. Türkiye'ye transfer olan yabancı oyuncuların hepsinde bazı problemler var. DeAndre neden Türkiye'ye transfer oldu? Mükemmel olsaydı, çok daha iyi bir yerde olabilirdi."

DeAndre Yedlin: "İngiltere'de Sam Allardyce, Rafa Benitez ve Steve Bruce gibi menajerlerle çalıştım. Bu menajerler, benim savunmada kalmamı isterdi. Ben ise hücum etmek isterdim aslında ama oyunumu adapte etmek zorunda kaldım. Elbette bazen özgürce bir şeyler yapardım. Ancak sahada geçirdiğim vaktin yüzde 70'inde savunmada kalmam beklenirdi."