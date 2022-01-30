DeAndre Yedlin'den samimi açıklamalar: Kur'an-ı Kerim okuyorum
Galatasaray'dan ayrılarak Inter Miami'ye transfer olan DeAndre Yedlin, ABD'nin en büyük yayıncılarından biri olan ESPN'e İstanbul deneyimini anlattı. Yedlin, özellikle Batı'da yükselen İslamofobi hakkında çok çarpıcı yorumlarda bulundu.
ESPN'in "İstanbul'da yaklaşık bir yıl geçirmesine rağmen, her sabah altında gümbürdeyen koca şehre, yabancı bir dilin alışılmadık ritimlerine, sokaklarda yankılanan ezanlara hayretle uyandı" şeklinde tanımladığı Yedlin, "Bu deneyimleri yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. İnsanların uçakta Müslümanları gördüğü ve çıldırdığı ülkemdeki İslamofobi'den, her blokta cami gördüğüm bir yere gelmek. İnanılmaz. Çok sevdim." dedi.
KUR'AN-I KERİM OKUYOR
DeAndre Yedlin, Seattle'da orta sınıf bir Yahudi evinde büyüdü. Budizm ve reenkarnasyon fikrini benimsedi. Biraz Kızılderili kanı taşıyan yarı beyaz, yarı Afrikalı Amerikalı olan Yedlin, "Benimle tanışan herkes, 'Düşündüğüm gibi değilsin' diyor. İnsanlar nasıl göründüğüme göre beni belirli bir şekilde klişeleştiriyor. Dövmelerim. Giyinme şeklim... Gerçekte kim olduğumu anlamıyorlar." diye konuştu.
Galatasaray'da 1995-96 yıllarında forma giyen Brad Friedel, Türkiye'deki tecrübesi hakkında "Hayatımın en muhteşem 18 ayı" nitelemesi yapmıştı. Bu yorum hakkında DeAndre Yedlin: "Türkiye'ye geldiğim için kendimi çok şanslı kabul ediyorum. Benim ülkemde İslamofobi var. Uçakta Müslüman görseler korkudan ölen bir yerden her sokakta cami olan bir yere geldim. Muhteşem bir ülke, muhteşem bir şehir. Aşık oldum."
ESPN, Amerikalı oyuncunun okuduğu kitaplar arasında Kur'an-ı Kerim'in de bulunduğunu yazdı.
"SÜPER LİG ÇILGINLIK"
DeAndre Yedlin, Süper Lig maçlarının da yaşadığı hiçbir şeye benzemediğini belirterek, "İzlenmesi en heyecan verici liglerden biri olduğunu düşünüyorum. Maçlar çılgın. Her an birkaç taraftar sahaya dalabilir. Sakatlık süresi genellikle çift haneli rakamlara ulaştı. Ev sahibi seyirciler, özellikle çok büyük bir takım olan Galatasaray'a karşı şiddetli ve fanatik. Adaptasyon süreci beklediğimden çok, çok daha zordu" yorumunu yaptı.
"MAÇI KAZANAMAYINCA SUSMAK DAHA İYİ"
ESPN, Galatasaray taraftarı için de şu yorumu yaptı: "G.Saray için oynamak, Premier Lig'de Newcastle veya Sunderland'de oynamaktan farklıydı. Yedlin'in büyüdüğü ve profesyonel kariyerinin başladığı, iyi huylu Seattle'dan uzak bir dünyaydı. İstanbul'un neresine gitse biri onu tanıdı. Yedlin, 'O kadar çok Galatasaraylı taraftar var ki. Ve hepsinin söyleyecek bir şeyi var' dedi. Galatasaray kazanamayınca Yedlin susmanın daha iyi olduğunu anladı."
"KAYBEDERSENİZ UÇAK CENAZE GİBİ"
ESPN, Sivasspor maçı sonrası Yedlin'in yaşadığı ortamla ilgili şu tespitlerde bulundu: "Galatasaray'ın kaybetmesinin ardından eve dönüş uçağı cenaze gibi geldi. Arda Turan, "Eğer bir maç kaybederseniz, bu korkunç" demişti."
FATİH TERİM: HÜCUM ETTİĞİ ZAMAN İYİ
DeAndre Yedlin'i Galatasaray'a transfer eden Fatih Terim: "DeAndre iyi bir çocuktur. Hücumcu bir bek gibi oynadığı zaman iyi oynuyor. Ona sürekli 'Haydi DeAndre! Hücum, hücum hücum!' diye bağırıyorum. Bazen hücume diyor. Bazen olduğu yerde kalıyor. Onu İngiltere'de fark ettim. Ben bir şeyi gördüysem inanırım. Kimsenin sözlerine inanmam. Sağ bek ihtiyacımız vardı, Yedlin'i istedik, o da geldi. Türkiye'ye transfer olan yabancı oyuncuların hepsinde bazı problemler var. DeAndre neden Türkiye'ye transfer oldu? Mükemmel olsaydı, çok daha iyi bir yerde olabilirdi."
DeAndre Yedlin: "İngiltere'de Sam Allardyce, Rafa Benitez ve Steve Bruce gibi menajerlerle çalıştım. Bu menajerler, benim savunmada kalmamı isterdi. Ben ise hücum etmek isterdim aslında ama oyunumu adapte etmek zorunda kaldım. Elbette bazen özgürce bir şeyler yapardım. Ancak sahada geçirdiğim vaktin yüzde 70'inde savunmada kalmam beklenirdi."
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