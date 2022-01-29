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Süper Lig ekibinden Diego Costa bombası! Yıldız İsim Antalyaspor'a mı transfer olacak?

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Giriş Tarihi: 29.01.2022 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022
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Süper Lig ekibinden Diego Costa bombası! Yıldız İsim Antalyaspor’a mı transfer olacak?

Antalyaspor Kulübü'nün bonservisi elinde olan dünyaca ünlü golcü oyuncu Diego Costa ile görüştüğü iddia edildi. Kulüp kariyerinde toplamda çıktığı 495 maçta 186 gol atan Costa'nın olası transferinde Antalyaspor maaşın büyük bir bölümünü sponsorlardan karşılayacak.

Enzo Crivelli ve Haji Wright'tan sezonun ilk yarısında beklenen katkıyı alamayan Antalyaspor'un ses getirecek bir transfere imza atmayı planladığı bildirildi. Kırmızı-beyazlı yönetimin bu doğrultuda Brezilya asıllı İspanyol yıldız Diego Costa ile görüştüğü iddia edildi.

COSTA ANTALYA'YA MI GELİYOR?

Atletico Mineiro'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki futbolcu ile ilk temasın kurulduğu ve pazarlıkların devam ettiği aktarıldı. Transferin gerçekleşmesi durumunda Costa'nn maaşının büyük bölümünün sponsor desteğiyle karşılanacağı kaydedildi.

SALERNİTANA VAZGEÇTİ

Yıldız futbolcunun transferi için ilk gündeme gelen takım ise Serie A'da kalma mücadelesi veren Salernitana oldu. Diego Costa'yı da imza aşamasına getiren İtalyan temsilcisinin, golcü futbolcunun fiziksel olarak iyi durumda olmadığı gerekçesiyle transferini beklemeye aldığı öne sürüldü.

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