Süper Lig ekibinden Diego Costa bombası! Yıldız İsim Antalyaspor’a mı transfer olacak?

SALERNİTANA VAZGEÇTİ

Yıldız futbolcunun transferi için ilk gündeme gelen takım ise Serie A'da kalma mücadelesi veren Salernitana oldu. Diego Costa'yı da imza aşamasına getiren İtalyan temsilcisinin, golcü futbolcunun fiziksel olarak iyi durumda olmadığı gerekçesiyle transferini beklemeye aldığı öne sürüldü.