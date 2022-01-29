Gomis’in menajerinden açıklama geldi: Galatasaray’ın zamana ihtiyacı var

Fransız futbolcunun menajeri Patrick Mendy yaptığı açıklamada, "Anlaşma noktasından çok uzak değiliz ama Galatasaray'ın yabancı kuralı konusunda zamana ihtiyacı var gibi gözüküyor. Sorun şu ki çoğu yerde transfer 31 Ocak'ta kapanıyor ve bekleme riskini alacağımızı düşünmüyorum. Şu an için fazla bir haber gelmedi ve bu devam ederse pek iyi olmayacak" ifadelerini kullandı.

Yıldız oyuncu 2018'de Galatasaray'dan 6 milyon Euro bonservisle gittiği Al Hilal formasıyla 147 maça çıktı ve 107 kez ağları sarsıp, 16 asist yaptı.