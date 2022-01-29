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Son dakika: Trabzonspor'da Kovid-19 şoku! Bir futbolcunun testi pozitif çıktı

SPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2022 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022
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Son dakika: Trabzonspor’da Kovid-19 şoku! Bir futbolcunun testi pozitif çıktı

Son dakika spor haberleri... Trabzonspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

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