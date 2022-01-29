Roman Bürki Galatasaray’a gitmeyecek! Alman basını anlaşmanın bozulduğunu duyurdu

Hem İsviçreli kaleci hem de Sarı-Siyahlılar'la büyük oranda anlaşan Cim Bom'un transferi bitirmesine kesin gözüyle bakılırken, Alman basınından flaş bir iddia geldi. Blick, 31 yaşındaki file bekçisinin, Sarı-Kırmızılılar'a transferinin gerçekleşmeyeceğini ve taraflar arasındaki anlaşmanın bozulduğunu öne sürdü.