Roman Bürki Galatasaray'a gitmeyecek! Alman basını anlaşmanın bozulduğunu duyurdu
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın "anlaştık" dediği Borussia Dortmund'un tecrübeli eldiveni Roman Bürki için Almanya'dan flaş bir haber geldi. Blick muhabiri Andreas Böni yaptığı açıklamada "Anlaşma sağlanamadı. Roman Bürki, Galatasaray için İstanbul'a gitmeyecek" ifadelerini kullandı.
Fernando Muslera'nın sakatlığı, yedek kaleciler İsmail Çipe ile Fatih Öztürk'ün kötü performansı sonrasında Galatasaray transfer çalışmalarında gaza basmıştı.
Sarı-Kırmızılılar bu konuda Alman devi Borussia Dortmund'un tecrübeli eldiveni Roman Bürki için devreye girmiş ve görüşmelerde mesafe katetmişti.
Hem İsviçreli kaleci hem de Sarı-Siyahlılar'la büyük oranda anlaşan Cim Bom'un transferi bitirmesine kesin gözüyle bakılırken, Alman basınından flaş bir iddia geldi. Blick, 31 yaşındaki file bekçisinin, Sarı-Kırmızılılar'a transferinin gerçekleşmeyeceğini ve taraflar arasındaki anlaşmanın bozulduğunu öne sürdü.
BU SEZON SÜRE ALAMADI
2019 yılında 14 milyon Euro'luk piyasa değerine ulaşan Bürki geçen sezon 24 maçta Dortmund'un kalesini korurken, bu sezon süre alamadı.
BURAK ELMAS ANLAŞTIK DEMİŞTİ
Başkan Burak Elmas yöneticilerle gerçekleştirdiği toplantıda, "Muslera sakatken yerini doldurabilecek bir kaleci alacağız. Roman Bürki için oyuncu tarafı ile anlaştık." açıklamasını yapmıştı.
İSTANBUL'A GİTMEYECEK
Blick muhabiri Andreas Böni, "Anlaşma sağlanamadı. Roman Bürki, Galatasaray için İstanbul'a gitmeyecek. Transfer konusu masadan kalktı." ifadelerini kullandı.
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