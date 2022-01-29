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İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi! Barcelona'dan Inaki Pena sezon sonuna kadar kiralandı

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Giriş Tarihi: 29.01.2022 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022
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İşte Galatasaray’ın yeni kalecisi! Barcelona’dan Inaki Pena sezon sonuna kadar kiralandı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın İsviçreli kaleci Bürki ile anlaştıklarını açıklamasının ardından Alman basını anlaşmanın bozulduğunu saatler önce duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın Barcelona B takımından Inaki Pena'yı sezon sonuna kadar ücretsiz olarak kiraladığı belirtildi. Genç oyuncu henüz Barcelona A takımı ile resmi maça çıkmamıştı.

Galatasaray'da Fernando Muslera uzun süre takımdan ayrı kalması nedeniyle kale Fatih Öztürk ve İsmail Çipe'ye emanete edilirken, bu iki isimden beklenilen verim alınamamıştı.

BEDEL ÖDENMEDİ

Yeni teknik direktör Domenec Torrent'in de talimatı sonrası kaleci arayışlarına hız veren Sarı-Kırmızılılar'da birçok isim gündeme gelmişti. A Spor'un haberine göre; Galatasaray Barcelona B takımından Inaki Pena ile anlaşmaya vardı. Kiralama bedeli ödenmeyecek sezon sonuna kadar kiralandı.

YARIN İSTANBUL'A GELİYOR

22 yaşındaki file bekçisinin yarın akşam İstanbul'da olması bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO

Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent, Barcelona B Takımı'nda Guardiola'nın yardımcılığını yapmıştı. Barcelona'da A Takım ile henüz resmi maça çıkmayan genç kalecinin piyasa değeri 3 milyon Euro.

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