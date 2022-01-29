İşte Galatasaray’ın yeni kalecisi! Barcelona’dan Inaki Pena sezon sonuna kadar kiralandı

BEDEL ÖDENMEDİ

Yeni teknik direktör Domenec Torrent'in de talimatı sonrası kaleci arayışlarına hız veren Sarı-Kırmızılılar'da birçok isim gündeme gelmişti. A Spor'un haberine göre; Galatasaray Barcelona B takımından Inaki Pena ile anlaşmaya vardı. Kiralama bedeli ödenmeyecek sezon sonuna kadar kiralandı.