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Galatasaray'da ön libero transferi! Diawara ile son görüşme

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Giriş Tarihi: 29.01.2022
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Galatasaray’da ön libero transferi! Diawara ile son görüşme

Galatasaray'ın transferde 1 numaralı ön libero adayı Amadou Diawara, Türkiye'ye gelip gelmeme konusunda kararsız. Sarı-Kırmızılılar, Diawara ile son bir kez daha görüşecek.

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