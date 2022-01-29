Devlet vatandaşını milli sporcuyu bırakmadı! 48 yıl sonra bir ilk
48 yıl sonra ilk kez Türk bayraklı ambulans uçak Güney Kıbrıs’a inerek karantinaya alınan milli hentbolcu Arabacı’yı Türkiye’ye getirdi. Arabacı: Devletim resmen tanınmayan bir ülkede bile beni yalnız bırakmadı...
Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası insani ve istisnai bir operasyonla ilk kez Türk bayraklı özel ambulans uçak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki bir havaalanına indi. 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası 1. eleme turunda Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile deplasmanda oynanan maç öncesi Kovid-19 testi pozitif çıkan ve karantina için kendisine tutulan evde kalan A Milli Takım oyuncusu Alperen Arabacı, özel ambulans uçakla Larnaka'dan İstanbul'a getirildi. Milli sporcunun yurda getirilmesi için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi muhatap alınmadan özel kanallarla gidildi. 23 yaşındaki milli sporcu Alperen Arabacı yaşadığı süreci şöyle anlattı:
"12 yıldır hentbol oynuyorum. Tutulan evde tüm ihtiyaçlarım başta devletim ve KKTC, Hentbol Federasyonu ve konsolosluk yetkilileri tarafından karşılandı. Yetkililer sürekli benimle iletişim kurdu. Kendimi asla yalnız hissetmedim. Türkiye Dışişleri ve Sağlık Bakanlığı'ndan arandım. Herhangi bir şeye ihtiyacım olup olmadığını sordular."
"Devlet yetkilileri aileme de ulaşıp durumu anlatmışlar. "Merak etmeyin, korkmayın durum kontrolümüz altında" demişler. Bu beni her Türk vatandaşı gibi çok değerli ve önemli hissettirdi. Devletime ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Geçen yıl da Kovid geçirmiştim. Çok şükür ikisini de rahat atlattım. Önceki gün test yaptırdık negatif çıktım."
"Bu dönem ilk kez A milli seviyesinde milli takıma çağrıldım ve üçüncü maçıma çıkacaktım. Maçı telefondan izledim. Maçı kazandık ve tur atladık. Maçta oynayamasam da hayatımda ilkleri yaşamama vesile oldu. "Her şerde bir hayır var" derler ya onu yaşadım gerçekten. Hayatımda ilk kez ambulans uçağa da binmiş oldum. 48 yıl aradan sonra ilk kez bir Türk bayraklı uçak Güney Rum Kesimi'ne iniş yaptı. Tarihi anlara şahitlik ettim. Her Türk vatandaşı gibi ben de sahipsiz olmadım. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi siyasi bir gerginliğin yaşandığı, resmen tanınmayan bir ülkede bile beni yalnız bırakmadılar. Ülkeme dönüşüm için büyük çaba gösterdiler. Devletim sağ olsun, karantina sürecimin öncesinde vatanıma dönüş yaptım. Normal şartlarda 31 Ocak'ta karantina sürecim bitecek öyle gelecektim."
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