Devlet vatandaşını milli sporcuyu bırakmadı! 48 yıl sonra bir ilk

"12 yıldır hentbol oynuyorum. Tutulan evde tüm ihtiyaçlarım başta devletim ve KKTC, Hentbol Federasyonu ve konsolosluk yetkilileri tarafından karşılandı. Yetkililer sürekli benimle iletişim kurdu. Kendimi asla yalnız hissetmedim. Türkiye Dışişleri ve Sağlık Bakanlığı'ndan arandım. Herhangi bir şeye ihtiyacım olup olmadığını sordular."

"Devlet yetkilileri aileme de ulaşıp durumu anlatmışlar. "Merak etmeyin, korkmayın durum kontrolümüz altında" demişler. Bu beni her Türk vatandaşı gibi çok değerli ve önemli hissettirdi. Devletime ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Geçen yıl da Kovid geçirmiştim. Çok şükür ikisini de rahat atlattım. Önceki gün test yaptırdık negatif çıktım."

"Bu dönem ilk kez A milli seviyesinde milli takıma çağrıldım ve üçüncü maçıma çıkacaktım. Maçı telefondan izledim. Maçı kazandık ve tur atladık. Maçta oynayamasam da hayatımda ilkleri yaşamama vesile oldu. "Her şerde bir hayır var" derler ya onu yaşadım gerçekten. Hayatımda ilk kez ambulans uçağa da binmiş oldum. 48 yıl aradan sonra ilk kez bir Türk bayraklı uçak Güney Rum Kesimi'ne iniş yaptı. Tarihi anlara şahitlik ettim. Her Türk vatandaşı gibi ben de sahipsiz olmadım. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi siyasi bir gerginliğin yaşandığı, resmen tanınmayan bir ülkede bile beni yalnız bırakmadılar. Ülkeme dönüşüm için büyük çaba gösterdiler. Devletim sağ olsun, karantina sürecimin öncesinde vatanıma dönüş yaptım. Normal şartlarda 31 Ocak'ta karantina sürecim bitecek öyle gelecektim."